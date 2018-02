Il Campobasso cerca la riscossa nell’anticipo di Giulianova

CAMPOBASSO. I Lupi affamati di vittoria ‘preparano le fauci’ in vista del match di domani contro Il San Nicolò. Fischio d’inizio alle 14.30 presso il campo sportivo ‘Orsini’ di Giulianova. Per la seconda trasferta consecutiva, dunque, si anticipa ancora al sabato. E per i Lupi è forse un bene perché c’è subito la possibilità di cancellare quanto successo contro l’Agnone. Certamente vedremo un undici di partenza abbastanza insolito. Ma, d’altronde, le squalifiche impongono scelte diverse.

Benvenga è fuori per un turno in difesa ma torna Del Duca che si sistemerà al centro, ai suoi lati favoriti Bisceglia e Bolzan. Ma Gomes si giocherà le sue chance fino alla fine. Qualche dubbio a centrocampo, dove Danucci e Gerardi sono confermati ma mancherà certamente Varsi, appiedato come Capozzi per ben quattro giornate. Marzano potrebbe partire dal primo minuto, anche se Makaya sta destando buone sensazioni in allenamento. In quest’ultimo caso, si potrebbe optare per le fasce ‘over’, con Del Prete da una parte e Ribeiro dall’altra. Elefante, comunque, ha ottime possibilità di scendere in campo. Augustus affiancherà Balistreri in avanti.

Arbitrerà il match il signor Marco Baronti di Pistoia, assistito da Croce di Nocera Inferiore e Marchese di Napoli. Ci sarà anche una cinquantina di tifosi rossoblù al seguito.

