Il budget nelle aziende sanitarie

Il budget, il sistema budgetario e il processo di budgeting è un argomento strettamente collegato con la funzione del controllo di gestione management. Le strutture ospedaliere, in quest’ottica vanno esaminate, non solo come erogatrici di servizi pubblici sanitari di prima necessità, ma da un punto più a monte. Occore avere conoscenza dunque, dei meccanismi che permettono alle aziende sanitarie pubbliche il corretto funzionamento per lo svolgimento di attività di importanza cruciale per cittadini e persone presenti sul territorio di riferimento delle stesse come sancito dall’articolo 32 della Costituzione.

È un importante strumento di programmazione delle attività di una azienda, è un sistema gestionale idoneo a programmare e a controllare l’attività della stessa, al fine nobile di dotarla di una gestione più efficiente ed efficace. Il budget è il mezzo grazie al quale l’azienda sanitaria effettua la previsione dell’andamento economico/finanziario. La finalità per cui il budget ha senso di esistere va ritrovata nello stabilire gli obiettivi che si intendono conseguire entro un certo arco di tempo, indicando la predisposizione delle risorse da impiegare e le azioni da intraprendere per il conseguimento di quegli obiettivi. Sostanzialmente il budget va a costituire il presupposto di un programma di obiettivi – attività – costi che un’azienda sanitaria realisticamente ritiene di poter raggiungere in un arco temporale prestabilito (in genere un anno solare).

Prima di tutto bisogna individuare le responsabilità dei soggetti aziendali, che si devono attivare nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi. La scelta dei soggetti responsabili delle scelte aziendali avviene su base fiduciaria, con l’attribuzione di centri di responsabilità (per esempio per le aziende ospedaliere il responsabile di un centro di responsabilità in genere è un direttore di dipartimento, mentre per una Asl potrebbe essere il direttore di un distretto ecc…), soggetti quindi che godono della piena fiducia del vertice aziendale (direttore generale, amministrativo e sanitario). L’adesione di questi soggetti è connaturata con la funzione stessa della quale già essi sono stati investiti all’interno dell’azienda sanitaria. Altri aspetti di fondamentale importanza per la messa in atto efficace del programma sono sicuramente la conoscenza del passato recente aziendale, questo al fine di evitare errori già commessi o disfunzioni e disservizi già avvenuti. Da parte dei soggetti responsabili ci deve essere una piena e completa e incondizionata adesione e partecipazione alla scelta dei piani e delle azioni da mettere in atto.

Il sistema sarà efficace se vi sarà una giusta integrazione degli obiettivi delle diverse unità organizzative della struttura

Vi è la possibilità di rivedere/revisionare alcuni aspetti del programma grazie a frequenti controlli frazionati duranti l’anno (in genere le aziende rivedono i propri obiettivi in base all’andamento relazionato dopo controllo di gestione ogni tre o quattro mesi). Infatti se dal controllo di gestione emergono forti scostamenti tra quanto programmato e quanto raggiunto si può attivare la ritarazione degli obiettivi, che possono trasformare il budget da annuale a frazione di anno. Per rendere applicabile il controllo di gestione (tempestivo, affidabile, sintetico), che viene effettuato più volte durante l’anno fornendo un monitoraggio continuo dell’andamento della nostra azienda sanitaria, è importante che ogni singola struttura sia dotata di uno strumento informativo, che metta in atto uno dei principi base della programmazione: la veicolazione delle informazioni. Bisogna avere la possibilità in qualsiasi momento si renda necessario effettuare il controllo di gestione, avere un sistema che sia in grado di fornire informazioni in tempo reale e veritiero sull’andamento di tutta l’organizzazione per accertare la realtà del budget e quindi mettere in atto una corretta gestione del budget. Altri fattori da prendere in considerazione sono i fattori di rischio e il risk management. Essi sono presenti in tutte le aziende e anche applicando correttamente il risk management (che interessa il budget in maniera collaterale) non si riuscirà mai ad azzerare i rischi, ma sicuramente una riduzione drastica degli stessi è possibile.

È un processo di azioni collegate tra loro che porta all’esaurimento di obiettivi, la sequenza deve essere quindi logica, ma non rigidamente cronologica (infatti non tutti gli obiettivi di tutti i diversi settori possono essere contrattati e raggiunti nello stesso momento). Il processo può essere considerato iterativo, in quanto per pervenire alla formulazione del budget finale è necessaria una serie di verifiche, corroborazioni e rielaborazioni che porteranno alla stesura di un documento che riassume i singoli budget di settore.

La prima fase è riconoscere le Uoc (questa fase è addirittura a monte del budget) dotate di centri di responsabilità e i loro soggetti responsabili. Il budget è il risultato finale di una serie di contrattazioni interne (con le Uoc individuate come centri di responsabilità) ed esterne (con la Regione) sino all’accordo definitivo. La Regione fornisce gli obiettivi, in linea con quanto dettato dalla Stato, che ogni singola Asl e Ao deve raggiungere, a cui segue la corresponsione delle risorse necessarie per il soddisfacimento degli stessi. Questo momento di incontro finale delle volontà e delle esigenze degli attori del processo (responsabili dei centri di responsabilità e Regione – e intervenuti nella contrattazione) costituisce il budget aziendale. L’articolazione del budget per centri di responsabilità comporta la sua scomposizione in tanti budget di settore quanti sono i centri di responsabilità. In ciascuno dei budget settoriali sono specificati gli obiettivi del centro di responsabilità con riferimento annuale (obiettivi che quindi devono essere individuati prima dell’inizio dell’anno di riferimento). È così possibile attribuire in modo ottimale le spese da sostenere e le relative risorse finanziarie. La somma di tutti i budget settoriali (dei centri di responsabilità) costituisce il budget aziendale. Il processo si completa con il budget delle alte aree funzionali, quali la direzione strategica (direttore generale, sanitario e amministrativo) e la gestione del personale. Se prendessimo come esempio il budget di una Asl che ha come centri di responsabilità (individuati dal direttore generale), tre dipartimenti centrali, cinque dipartimenti sociosanitari e due presidi ospedalieri di cui dispone, la somma dei dieci singoli centri di responsabilità costituirebbe il budget aziendale della Asl del nostro esempio.

Il budget permette di controllare la gestione aziendale, infatti, laddove si presentino degli scostamenti esso permette di spiegarne e giustificarne i motivi, individuare il responsabile del processo e all’occorrenza apporre gli adeguati interventi correttivi. Gli scostamenti possono avere natura quantitativa o qualitativa. I primi si riscontrano quando la quantità delle prestazioni erogate non corrisponde con quanto risulta dal budget, mentre per quelli del secondo tipo si ha un utilizzo di risorse diversa da quello dichiarato nel budget per lo svolgimento delle prestazioni. Questo sistema organizzativo permette di coniugare la responsabilità clinica del personale ospedaliero, soprattutto dirigenti medici e dirigenza non medica, con la responsabilità di utilizzo di risorse di tipi economico – patrimoniale e gestionale.

Il Dpr 484 del 1994 aveva previsto per i responsabili di centri di responsabilità dei corsi di formazione da seguire in sede centrale presso l’Istituto di Sanità di Roma, per migliorare soprattutto la componente manageriale e gestionale, ma poi questo tipo di formazione è stato lasciato alle Regioni. La gestione budgetaria è un metodo organizzativo che si pone come un sistema fatto di scelte e di atti utili alla loro realizzazione. Il complesso di tutte le informazioni e degli strumenti mediante i quali esse sono prodotte costituisce il sistema informativo, essenziale anche per alimentare il controllo di gestione. Senza reporting non esisterebbe controllo di gestione.

Raffaele Panichella

