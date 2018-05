Il Bouquet dell’Orto della Coldiretti per la Festa della Mamma

Un bouquet dell’orto, alternativo, fatto di carote, asparagi, carciofi ma anche arance, prezzemolo, rucola e insalata: questa l’originale idea di Coldiretti Molise per quanti si apprestano ad acquistare un pensiero alle proprie mamme in occasione della Festa della Mamma. Una curiosa quanto mai originale alternativa al tradizionale mazzo di fiori e alle piante che risultano essere da sempre il regalo più gettonato. Per questo Coldiretti Molise invita tutti all’agrimercato di Campagna Amica, in via Insorti d’Ungheria a Campobasso, dove oggi, come ogni giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle 18.30, sarà possibile acquistare, oltre a piante e fiori, anche gli ottimi prodotti a km zero con cui poter fare un regalo inusuale alle proprie mamme. Un posto, l’agrimercato, dove la bellezza delle piante e dei fiori dello stand floreale si

fondono, in un tripudio di colori e profumi, con gli ottimi frutti e le verdure delle eccellenze molisane.

