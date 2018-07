Il 7 e l’8 luglio la IV edizione del Premio Letterario Nazionale Fabrizio De André

Oggi e domani a Pietracatella (Cb) ci sarà la premiazione della IV edizione del Premio Letterario Nazionale Fabrizio De André. Ospiti d’onore Vauro Senesi (noto vignettista e editore) e Dario Salvatori (giornalista, critico musicale e membro della giuria del premio).

Il Premio Letterario da ormai quattro anni raccoglie componimenti, ispirati alla poetica del cantautore genovese, proposti da studenti e partecipanti provenienti da tutt’Italia. Saranno due giorni di festa e condivisione di riflessione sulla figura di Fabrizio De André nel piccolo borgo molisano che accoglie i partecipanti e gli appassionati con diverse iniziative. Questa sera gli “Osso di Seppia” giovane band emergente molisana, alle ore 21.30 sul Belvedere, al centro del paese una serata all’insegna dell’indie rock italiano.

L’8 luglio invece la giornata di premiazione inizierà alle 17.30 nella Chiesa di San Giacomo con l’incontro di diversi ospiti. In apertura con Vauro Sene verrà introdotto il tema di quest’edizione del premio: il dissidio tra realtà e immaginazione, vita quotidiana e sogni, con particolare riferimento a quelle condizioni in cui non ci si sente pienamente liberi. Un tema che deriva da un’immagine cara a De André

Seguirà la presentazione dei finalisti delle 140 opere pervenute dalle diverse regioni d’Italia, con l’intervento degli altri ospiti scelti tra la Giuria Tecnica (costituita da curatori, educatori ed esperti nel campo dell’arte, della letteratura, prosa e poesia, giornalisti e critici oltre a professori universitari) e la Giuria Popolare, novità di questa edizione.

Durante l’appuntamento sarà anche presentato il progetto di un murales ispirato al premio e realizzato dai bambini della Scuola elementare di Pietracatella.

Chiuderà la premiazione dei vincitori, per entrambe le sezioni “narrativa” e “poesia”, l’interpretazione di alcune opere lette da Antonio Mastrogiorgio, (Presidente dall’Associazione culturale “Crêuza de mä – Pietracatella”, poeta e voce della band musicale “La Sonata Balorda”, vincitore del Premio Musica De Andrè), e Marco Caldoro (noto attore molisano e interprete in diversi ruoli per il teatro, cinema e televisione).

