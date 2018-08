Il 47enne colpito da emorragia cerebrale è ancora in coma, parla l’Asrem

“Il paziente – dicono dall’Asrem – era cosciente. E’ stato lui stesso a firmare le carte per le dimissioni dal Cardarelli. Nella struttura è stato eseguito tutto ciò che era di nostra competenza: dalla chiamata al 118, l’arrivo in Pronto Soccorso, la visita neurochirurgica dalla quale emerse che il paziente era in condizioni per poter essere trasferito fino a Pozzilli – hanno detto ancora dall’Asrem. – Qui a Campobasso, anche se non c’è il reparto di neurochirurgia, i pazienti vengono prima stabilizzati e poi trasferiti, così come previsto dal protocollo. E nei casi estremi, invece, quando il paziente non è trasferibile, sono i chirurghi del Neuromed a venire a Campobasso per eseguire gli interventi” – hanno spiegato dall’Azienda sanitaria.

Purtroppo, durante i 40 minuti impiegati per il trasferimento in autoambulanza, Angelo ha cominciato a peggiorare, vomitando sangue e perdendo conoscenza. Per le malattie tempodipendenti, come sottolineano i medici, è necessario intervenire con urgenza e, in territori come il Molise, non sempre è possibile. Una volta giunto a Pozzilli, in condizioni disperate, Angelo è stato sottoposto ad una seconda tac, dalla quale risultò il peggioramento. Poco dopo mezzanotte, i medici hanno iniziato il delicatissimo intervento, durato quasi 8 ore. Da quel giorno, il 47enne di Cercemaggiore è in coma indotto. I medici hanno cominciato a diminuire i sedativi ma ci vorrà tempo prima che si svegli. I familiari hanno fatto sapere che, da ieri, l’uomo respira da solo ma non sanno quanto tempo servirà ancora per capire le condizioni di Angelo. La speranza della famiglia è che possa tornare alla sua vita di sempre, insieme alla moglie e al figlio che lo aspettano a casa, ma “solo quando sarà sveglio potremmo capire se Angelo ha subito danni cerebrali o fisici” – ci dicono. Intanto il pensiero corre a Michele Cesaride, l’uomo di 47 anni di Larino che, proprio a causa di un’emorragia cerebrale, ha perso la vita il 17 luglio.