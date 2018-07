Il 28 luglio il Molise Pride, reso noto il percorso

E’ stato reso noto il percorso della prima edizione del Molise Pride, che si svolgerà il 28 luglio a Campobasso.

Il raduno della manifestazione è previsto alle ore 16 in Piazza Cuoco, di fronte alla stazione di Campobasso, per poi proseguire in Via Veneto, Corso Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza della Repubblica.



IL PERCORSO



Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp