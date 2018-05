Il 27 maggio per le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche l’appuntamento è in Molise

AIGAE in collaborazione diretta con Legambiente promuoverà l’Italia e lo farà con le Giornate Nazionali delle Guide. La kermesse prenderà il via il 23 Maggio in occasione della Giornata mondiale della Sostenibilità e terminerà il 3 Giugno con la Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi, organizzata da Legambiente. Saranno impegnate gratuitamente 3500 guide AIGAE su tutto il territorio nazionale. “In Molise saliremo alte colline, attraverso però percorsi non faticosi – ha detto Camerlenghi, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Italiane – con ampissime visuali sui monti del Matese e visiteremo paesi molto belli come Castelpetroso e Sant’Angelo in Grotte con la sua bellissima e antica grotta dell’Arcangelo Michele.”

MOLISE – LUOGHI DI SAN FRANCESCO: Poco faticoso, su strade poco trafficate, saliremo alte colline con ampissime visuali sui monti del Matese e visiteremo paesi molto belli come Castelpetroso e Sant’Angelo in Grotte con la sua bellissima e antica grotta dell’Arcangelo Michele – DOMENICA 27 MAGGIO – ORE 9 – PIAZZALE BASILICA MINORE DELL’ADDOLORATA A CASTELPETROSO

Una straordinaria Italia da vedere, sempre ! Tutto il programma su www.aigae.org

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp