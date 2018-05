Il 21 maggio la prima riunione del Consiglio regionale del Molise

CAMPOBASSO. Dopo la proclamazione dell’Assise in Corte d’Appello, tenutasi ieri, è stata ufficializzata anche la data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale. Il presidente uscente del Consiglio Regionale, Vincenzo Cotugno, ha convocato per lunedì 21 maggio, alle ore 11, la prima seduta dell’Assemblea legislativa della XII Legislatura. A presenziarla, in maniera provvisoria, spetterà al Consigliere più anziano di età tra i presenti. A seguito della sostituzione temporanea dei Consiglieri eletti risultati sospesi, il Consiglio provvederà alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza con l’elezione, a scrutinio segreto, del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari. Verranno quindi formate le Commissioni consiliari permanenti.

