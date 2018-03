Idv. Di Stefano espulso, Perriera: “Sue dichiarazioni mai concordate con il partito”

CAMPOBASSO. Dopo le dichiarazioni di stamani del segretario regionale dell’Italia dei Valori, Angelo Di Stefano, nelle quali esprimeva la sua contrarietà sull’individuazione nella figura di Carlo Veneziale il candidato governatore del centrosinistra annunciando l’uscita dalla coalizione, all’interno del partito sembra essersi scatenata la bufera.

Nel pomeriggio, infatti, è giunta la notizia che ad Angelo Di Stefano è stato revocato l’incarico. A renderlo noto il commissario regionale Idv, Ivan Perriera: “Le dichiarazioni fatte da Di Stefano – si legge nel documento – sono state pronunciate a carattere personale e mai concordate con il Partito che non le condivide né nella forma, che nella sostanza. Confermo che prima di procedere, così come con tutti gli altri, il senatore Roberto Ruta (Molise 2.0) ci ha chiamati per chiedere il nostro parere che è stato condiviso con entusiasmo. Siamo soddisfatti perché abbiamo ritenuto che l’assessore Veneziale, dopo Ruta, sia la persona giusta, con la dovuta esperienza e che possa rappresentare al meglio l’intero centro sinistra”.

Secondo Perriera, Carlo Veneziale, “pur avendo lavorato nella giunta guidata da Paolo di Laura Frattura (Pd), non ha inciso, se non per il suo lavoro diretto nelle materie di sua competenza, nelle votazioni dell’Esecutivo in aula perché da assessore esterno non aveva diritto di voto”.

