Idea. Tiberio precisa: “Restiamo fedeli alla coalizione e a sostegno di Toma”

CAMPOBASSO. “In merito alle informazioni diffuse in queste ore, circa il mancato sostegno da parte del Movimento “Idea” alla coalizione di centrodestra, si precisa che tutta la componente dimissionaria resta fedele alla coalizione ed al suo candidato Donato Toma, indipendentemente dalla presenza o meno della lista”, questa la precisazione del dimissionario di ‘Idea – Popolo e Libertà’, Maurizio Tiberio. É notizia di ieri, infatti, che il partito capeggiato dal senatore Gaetano Quagliariello non sarà presente con il proprio simbolo in corsa alle prossime regionali.

“I candidati in essa precedentemente presenti, sono comunque confluiti in altre forze nella medesima coalizione, in accordo con il candidato presidente ed i responsabili dei movimenti – continua Tiberio che conclude – Non si comprende, tra l’altro, il motivo per il quale gli uomini e le donne di “Idea” non dovrebbero sostenere Donato Toma e la compagine di centrodestra”.

