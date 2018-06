Idea innovativa a Castelbottaccio, prende il via il crowdfunding

Innovativa iniziativa quella intrapresa dal comune di Castelbottaccio che, dopo aver preso atto delle esigue risorse finanziarie disponibili per interventi di rigenerazine urbana, ha pensato di ricorrere a strumenti sperimentali di finanziamento e nello specifico al finanziamento collettivo di raccolta attraverso la rete internet, il cosiddetto “crowdfunding”.Saranno dunque gli stessi cittadini protagonisti dell’iniziativa, che proporranno progetti di riqualificazione urbana e si attiveranno per la raccolta dei fondi. Il Comune di Castelbottaccio sarà cofinanziatore dell’iniziativa.

Il crowdfunding (dall’inglese crowd, folla e funding, finanziamento) o finanziamento collettivo, è una pratica di microfinanziamento, un processo collaborativo per condividere e sostenere progetti che hanno un’interesse collettivo, avviando un finanziamento dal basso e mobilitando le persone che intendono con proprie risorse sostenere un’idea o un progetto per la comunità.

Sul sito e sulla pagina facebook del Comune di Castelbottaccio è possibile prendere visione dell’avviso pubblico nel quale sono spiegate le modalità attraverso cui è possibile presentare i progetti.

