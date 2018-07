I Vigili del Fuoco privati di un’autoscala

E’ una situazione drammatica quella vissuta dai Vigili del Fuoco di Campobasso che agiscono ormai da tempo con il terrore che da un momento all’altro gli vengano sottratti i mezzi di soccorso per sopperire a carenze in altri comandi provinciali del territorio nazionale.

Questa volta è toccato al distaccamento di Termoli, lo denuncia in una nota di oggi, 17 luglio 2018, Fabrizio Pece, segretario provinciale del CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco. “Infatti – spiega Pece – per sopperire alla carenza di autoscale nella capitale, l’amministrazione ha pensato bene di prelevare una delle due in dotazione al comando di Campobasso disponendone l’invio a Roma”.

“È inconcepibile pensare – continua Fabrizio Pece – che un territorio come quello di Termoli che in questo periodo raggiunge nel suo hinterland una presenza di oltre 300 mila persone tra residenti e turisti, venga privato di un automezzo di soccorso di primaria importanza”. “Non si può non evidenziare – incalza il sindacalista – che alcuni mesi fa l’Italia ha donato mezzi antincendio all’Egitto per un valore di circa 11 milioni di euro mentre i Vigili del Fuoco italiani non hanno più autoscale e alcune di esse hanno ormai quasi 35 anni di servizio”.

