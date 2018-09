I sindacati scrivono al ministro Lezzi: «In Molise necessarie azioni concrete»

Come ben saprà, essendo Lei attenta al tema della spesa, su un totale di risorse di fondi comunitari (FSE e FESR), pari a 153,7 milioni di euro, sono stati selezionati progetti per 103 milioni di euro (il 67% del totale).

E se il FESR ha un livello di impegni pari al 72%, molto indietro nella programmazione, il FSE è fermo al 57,2% e ciò desta preoccupazione in quanto è proprio all’interno di questo Fondo che rientrano le misure più vicine ai cittadini come l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà, l’aumento dell’occupazione, l’istruzione e la formazione.

Ebbene, su questa voce, il livello della spesa certificata è fermo al 4,7%, un numero che parla da sé.

In considerazione di questo dato allarmante, riteniamo necessario che in Molise si crei una task force con personale regionale, affiancato da personale dell’Agenzia della Coesione, al fine di rafforzare il sistema amministrativo della Regione dedicato alla programmazione, che tracci un percorso di programmazione, spesa e rendicontazione efficace e che non disperda più risorse così importanti e non più disperdibili.

Rispetto alla strategia economica interna, poi, vanno accelerati gli interventi del Patto del Molise in quanto è al suo interno che sono programmate opere di “viabilità secondaria” di grande importanza per la tenuta del sistema produttivo.

Infatti, nel Master Plan sono individuate le risorse finanziarie per bretelle stradali, per gli svincoli viari, per le tratte ferroviarie e l’intermodalità ferro-gomma.

Economie fondamentali per realizzare, finalmente, una rete di collegamento verso l’esterno e che, gradualmente, diminuisca l’isolamento a cui sono assoggettati i molisani rispetto al trasporto.

Poco diversa la questione legata alle vie di collegamento interne, malridotte, con una manutenzione sempre meno adeguata e con un dissesto idrogeologico tra i più marcati d’Italia.

Occorre, poi, una nuova strategia governativa e regionale che consenta di affrontare con serietà l’emergenza terremoto. Gli eventi sismici del 14 e 16 agosto u.s., hanno evidenziato ancor di più, una emergenza legata al territorio e alla messa in sicurezza delle strutture a partire dalle scuole. L’aver riconosciuto lo stato di emergenza con una dotazione economica molto flebile, non lascia tranquilli le popolazioni che a tutt’oggi vivono fuori dalle proprie abitazioni o attendono di poter rientrare. Le risorse stanziate sono del tutto insufficienti, così come è insufficiente l’approccio con il quale si affrontala prevenzione e la messa in sicurezza del territorio. Ad ogni inizio di anno scolastico, ormai, assistiamo a proclami e dichiarazioni sulla necessità di rendere sicure le nostre scuole, salvo poi rinviare il tutto in nome della mancanza di risorse, ed è per questo che occorre urgentemente un piano nazionale che renda fruibile un diritto quale è quello dell’istruzione e la certezza sulla qualità degli edifici scolastici.

Considerata l’emergenza economica e sociale in atto, chiediamo a Lei che si faccia promotrice dell’istituzione presso la Presidenza della Regione di una “cabina di regia”, con la partecipazione attiva e concreta anche delle parti economiche e sociali, in cui si discutano scelte di programmazione, non solo di tutti i fondi comunitari (FESR, FEASR, FSE), ma anche del Fondo Sviluppo e Coesione e delle risorse ordinarie.

Ma in Molise, come può immaginare, è importante discutere di lavoro e occupazione, purché si parli di lavoro vero, di qualità, in controtendenza al precariato e al crescente lavoro nero. Dobbiamo immaginare un nuovo modello di politica industriale che veda il rafforzamento dei distretti produttivi, di formazione e politiche attive, così comeserve puntare all’efficientamento della pubblica amministrazione da intendere come volano di crescita del territorio e di accompagnamento dei cittadini. Il Molise ha subito dal 2008 una profonda crisi a partire dalle attività produttive un tempo trainanti per l’economia regionale. La chiusura della Gam, ovvero della società avicola ex Arena, la chiusura dello Zuccherificio del Molise, la chiusura dell’Ittierre nostro importante polo tessile, e la contemporanea chiusura delle aziende dell’indotto, ha determinato una perdita occupazionale di circa 10 mila lavoratori.