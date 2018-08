I rossoblù partono col piede giusto ed è ‘cappotto’ per la Polisportiva Fortore

CAMPOBASSO. Il Campobasso parte con il piede giusto. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 agosto, nel primo test stagionale, andato in scena sul Campo Sportivo Comunale Rocky Marciano di San Bartolomeo in Galdo in provincia di Benevento, terra d’origine del presidente Nicola Circelli, i rossoblu si impongono sulla Polisportiva Fortore, formazione di proprietà dello stesso patron del Campobasso, con il risultato di 6-0. Fatte le dovute premesse e considerazioni, ovvero: si è ad inizio stagione ed i carichi di lavoro non permettono ai calciatori di offrire la loro miglior prestazioni, l’avversario di turno abbastanza agevole dato che la Polisportiva Fortore è squadra ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione molisana, l’undici di Bruno Mandragora ha messo in campo gran voglia di fare e anche delle interessanti trame di gioco nonostante si conoscesse da poco con alcuni elementi addirittura arrivati in giornata come D’Orsi che ha voluto raggiungere subito i compagni. A segno nella prima frazione di gioco Improta e Branicki con due doppiette. Nel secondo tempo punteggio arrotondato dalle reti di Palange e Martinelli subentrati nella ripresa. piesse

