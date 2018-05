I Negrita a Termoli il 22 luglio per il ‘Festival Degusticous’

TERMOLI. L’estate termolese promette bene, il primo nome certo è quello dei Negrita. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare alto per la stagione estiva dopo le critiche delle edizioni passate. Il cartellone è ancora in via di stesura ed il bando per le associazioni chiamate ad elaborare nuove idee è stato pubblicato solo ieri, ma il primo gruppo di big della musica è già sulla bocca di tutti. I Negrita si esibiranno domenica 22 luglio, alle ore 21, sul molo Nord est di Termoli in occasione del Festival Degusticous dedicato alla specialità del cous cous. La cittadina costiera è una delle tappe del ‘Dyc Live 2018 Summer Tour’ della band ed i biglietti sono già disponibili su Ticketone al costo di 28,75 euro.

S.F.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp