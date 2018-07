I Morcheeba per la prima serata “DegustiCous”

TERMOLI. Sono le 22 in punto quando la vistosa e accattivante cantante Skye Edwards, insieme al chitarrista psichedelico Ross Godfrey, sale sul palco allestito al piazzale del porto. Ai Morcheeba, pionieri del trip-hop britannico, il compito di aprire la serata inaugurale del DegustiCous festival, evento promosso dall’azienda Martino, dal 1994 primo produttore italiano di cous cous, che oltre alla band inglese farà esibire a Termoli Carl Brave X Franco 126, il trio Pezzali, Renga e Nek in programma domani e, nella serata conclusiva di domenica, i Negrita. Il pubblico numericamente sotto le aspettative (purtroppo aggiungiamo noi) li accoglie con calore, con applausi sorpresi e fischi di purissima approvazione, segno tangibile che la band in oltre 20 anni di attività ha lasciato il segno ed è divenuta, musicalmente parlando, uno dei punti di riferimento per una intera generazione. Nessuna illusione però, non si è trattato di un mero amarcord. La band, infatti, sempre attiva, ha proposto una scaletta che attinge in gran parte dal nuovo album “Blaze Away”, il nuovo album registrato in studio dopo 5 anni. 10 canzoni i cui arrangiamenti sono chiaramente influenzati dei primi pezzi dei Morcheeba – dal blues degli anni ’50, al rock psychedelico dei ’60, al dub reggae dei ’70 fino all’elettronica degli ’80 o all’hip hop degli anni ’90. Il pubblico sotto il palco apprezza, partecipa e si lascia maggiormente coinvolgere quando Skye Edwards fa riecheggiare le prime parole dei loro brani più celebri: Let me see, You & me, Otherwise, ed una superba cover di Summertime. Oltre un’ora e mezza di spettacolo in cui la cantante Skye, con la sua innata classe vocale, ha ammaliato la platea, ha coinvolto, dando nella seconda parte dello spettacolo un’ulteriore conferma ai propri fans nel momento in cui ha chiesto, per enfatizzare maggiormente lo spettacolo, di far entrare le persone che erano rimaste all’esterno del perimetro del concerto. La serata si è poi conclusa con il consueto bis, che ha portato la band a proporre un altro classico: “Rome wasn’t built in a day”, una delle loro hit più note. Attivi dal1995, i Morcheeba hanno realizzato 9 album vendendo oltre 10 milioni di copie. Hanno fatto il giro del mondo per la gioia dei loro fan negli ultimi due decenni. Skye ha una delle voci più riconoscibili del pianeta, ascoltando il suo tono morbido e senza sforzo, abbinato alla chitarra psichedelica di Ross, è un’esperienza indimenticabile e affascinante.

