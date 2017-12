‘I Misteri del Natale’, boom di visitatori per la mostra dei Presepi al Museo degli Ingegni

CAMPOBASSO. Sta riscuotendo un buon successo di pubblico la X edizione della mostra “I Misteri del Natale”, i Presepi di Giovanni Teberino, inaugurata il 9 dicembre scorso al Museo dei Misteri di Campobasso.

Lodevole l’operato dell’associazione Misteri e Tradizioni, che anche quest’anno ha aperto il museo di via Trento durante tutte le festività natalizie, dando così l’opportunità ai tanti visitatori non solo di ammirare i presepi ma anche gli ingegni del Di Zinno in mostra tutto l’anno e protagonisti della sfilata nel giorno del Corpus Domini. Un sottofondo musicale accompagna i visitatori, regalando un’atmosfera magica e incantata. Nella sala degli Ingegni “Cosmo Teberino” sono collocati dinanzi ad ogni mistero del Di Zinno i 13 presepi, tutti di significato, forma e caratteristiche simili suscitando interesse e curiosità nel visitatore. Mentre nella sala interna sono esposti le altre 37 rappresentazioni della santa nascita, accompagnati da una dettagliata didascalia che illustra il significato di ciascuno. E’ inoltre possibile ammirare per la prima volta il presepe di famiglia Teberino, in stile napoletano della fine del ‘700.

Tante le considerazioni e le impressioni lasciate sul registro delle presenze che testimoniano l’apprezzamento per queste piccole opere d’arte insieme all’amore, alla passione e al lavoro per realizzarle.

L’abbinamento Presepi-Misteri ha attirato un pubblico di visitatori variegato: appassionati, gente comune, scolaresche, gruppi sportivi, ragazzi del corso di catechismo, famiglie intere e turisti provenienti da tutt’Italia: Roma, Venezia, Fasano, Pisa, Siracusa, Trento, Brindisi, Milano e persino da oltre oceano.

La mostra resterà aperta fino a domenica 7 gennaio, dalle 16 alle 19 nei giorni feriali, mentre nei festivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.

