I magistrati annullano gli atti regionali per l’assegnazione dei fondi post sisma

Con sentenze nn. 4248, 4244 e 4249 del 12 luglio 2018 la IV sezione del Consiglio di Stato ha definitivamente annullato gli atti con i quali la Regione Molise ha disposto l’assegnazione dei fondi per la ricostruzione post sisma. La notizia arriva dagli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano che oggi illustreranno i dettagli delle sentenze. “Vengono confermate quindi – afferma il pool di legali – a distanza di poco più di un anno, le sentenze con il quale il TAR Molise aveva già annullato gli atti regionali per la riscontrata assenza di criteri di priorità nell’assegnazione delle risorse finanziarie stanziate dal CIPE, sancendo l’illegittimità dei provvedimenti con i quali numerosi residenti nell’area del cratere sismico si erano visti estromessi dai finanziamenti o avevano visto sensibilmente decurtate le somme originariamente riconosciute per la ricostruzione delle proprie abitazioni lesionate dal sisma”.