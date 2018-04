I deputati Lega a Termoli. Dopo Montenero tappa in città per Arrigoni, Tonelli e Latini

Sono nomi di spicco quelli che stanno caratterizzando i vari appuntamenti elettorali promossi dalla Lega Nord in Molise in vista dell’imminente arrivo del loro leader Matteo Salvini, protagonista nella giornata di domani, di un tour che lo vedrà impegnato a San Giuliano di Puglia, Larino, Santa Croce di Magliano, Montenero di Bisaccia, Termoli e, infine, Campobasso. A fare da apripista all’arrivo del numero uno del carroccio la visita della delegazione composta dal senatore Paolo Arrigoni e del deputato Gianni Tonelli, presenti ieri a Montenero “in casa” del candidato Pasquale Tieri, e oggi, insieme alla parlamentare Giorgia Latini, in un nuovo appuntamento lungo il Corso Nazionale di Termoli. “Un’occasione per parlare con i cittadini, dove cercheremo di spiegare che al centro della nostra azione politica c’è sempre prima di tutto il cittadino, quel cittadino abbandonato e dimenticato che desidera tornare ad essere tale, desidera parlare con la politica, vuole confrontarsi e decidere. E poi parleremo del nostro territorio che vuole essere difeso, parleremo del nostro territorio che vuole essere valorizzato e vuole tornare ad essere padrone di se stesso”. Nella sua tappa montenerese il senatore Arrigoni ha affermato: Matteo Salvini vuole, da tre anni, con un’azione su tutto il territorio nazionale, portare la politica del buon senso. Lui lo fa a livello nazionale, ma è opportuno che la Lega inserisca nelle istituzioni territoriali (regioni province e comuni) anche i suoi uomini, per fare il bene delle comunità e dei territori. In questo senso la Lega si è candidata con una propria lista a sostegno del candidato presidente Donato Toma, per portare il proprio contributo, le proprie idee, ovvero la sana amministrazione su diversi settori. Per questo da oggi inizia il rush finale di questa intensa campagna elettorale. Siamo qui -aggiunge Tonelli – per dimostrare che dove la Lega ha governato è stato veramente un grandissimo successo. L’esperienza degli ultimi vent’anni lo dimostra. Il successo che vi è stato nelle ultime elezioni, anche da parte di altri movimenti, è stato semplicemente per difetto di proposta politica, nel senso che i cittadini stanno comprendendo anche nel centro sud quello che è il nuovo messaggio di buon senso e di buona amministrazione da parte del nostro movimento nei confronti dei cittadini. Siamo qui, in questa campagna elettorale, per fare arrivare questa proposta politica”. Ad accompagnarli nella loro visita il candidato Tieri, il quale non ha mancato di sottolineare le priorità di questa parte di territorio… criticità da superare attraverso la giusta sinergia tra “palazzo e gente comune”. Se moltissimi dei nostri parlamentari della Lega si stanno recando in Molise per sostenerci – ha invece asserito la Romagnuolo, è perché con le nostre idee e la forza del consenso popolare, riusciremo anche con loro a mandare definitivamente a casa una sinistra che nella nostra Regione ha sbagliato su tutto, rendendolo più povero e privo di una qualsiasi iniziativa legata al suo sviluppo e al benessere generale. La presenza poi a Termoli del questore sen. Paolo Arrigoni – ha continuato Romagnuolo – figura questa di primissimo piano nel panorama politico del nostro partito e italiano, è la sincera dimostrazione di come Matteo Salvini tiene anche a noi candidati della Lega e ai risultati elettorali del 22 aprile prossimo, dimostra con l’assidua presenza nel Molise di Arrigoni, di come abbia interesse ad ascoltare i cittadini per far proprio i consigli e i suggerimenti. Da parte nostra – ha concluso Romagnuolo – cercheremo con la delegazione parlamentare di dare il meglio specificando ai cittadini i nostri interessi, come quelli di garantire un lavoro per tutti e una sanità migliore per tutti, di promuovere gli asili nido gratis, di dimezzare il bollo auto, di sostenere la famiglie disagiate, di rendere le scuole più sicure, di rendere le strade maggiormente percorribili, di ridare voce a chi la voce è stata tolta, di rendere le persone più felici, sorridenti e meno tristi.