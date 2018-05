I CNU: Vittoria del Catania su Modena

Di Marco Della Ventura e Nicola Salvatore

Dal 19 maggio sono iniziati in Molise i CNU (Campionati Nazionali Universitari), le competizioni, tra le università italiane, sui diversi giochi sportivi, quali atletica leggera, calcio a 11, calcio a 5 maschile e femminile, golf, pugilato, taekwondo, Judo, karate, tennistavolo, scherma, tiro a segno, lotta, danza sportiva, beach volley, beach tennis, beach soccer, mountainbike, basket e pallavolo maschile e femminile.

Questa manifestazione passa un grande messaggio sociale, in quanto sono inserite nel programma, anche delle competizioni paralimpiche, per persone con disabilità.

Attualmente sono presenti 48 CUS partecipanti al torneo dove ogni squadra rappresenta una città con la sua sede universitaria.

Ieri, al palaunimol di Campobasso, alle ore 15:30 si è svolta la gara di pallavolo maschile tra CUS Catania e CUS Modena. Le due squadre si sono affrontate valorosamente e con molto fairplay, mostrando tutti i loro punti di forza, ma a spuntarla è stato il CUS Catania vincendo 2 set su 3 (25-17, 25-22).

Inutile quindi la vittoria del terzo set da arrivata per il CUS Modena (16-25).

Grazie a questa competizione positiva i siciliani sono approdati in semifinale nella quale affronteranno il CUS Bologna.