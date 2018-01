I campionati di pasticceria dell’Alberghiero di Termoli in onda a ‘Costume e Società’

Un evento unico nel suo genere che per tre giorni ha trasformato Termoli nella capitale della pasticceria studentesca accendendo i riflettori dei media a livello nazionale. Non a caso la popolare rubrica del Tg2 ‘Costume e Società’ ha dedicato un lungo servizio ai primi campionati nazionali di pasticceria che si sono svolti all’Istituto Alberghiero ‘Federico di Svevia’. L’approfondimento, curato da Dorotea Gambardella, ha ripercorso le giornate di gare tra gli studenti offrendo un’ampia panoramica sulla manifestazione evidenziando “uno sguardo attento al futuro e alle nuove tendenze senza però mai rinnegare il passato e le origini”. Una conferma, in una delle principali rubriche del telegiornale della tv pubblica, di un progetto riuscito, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e frutto di mesi di lavoro e di coordinamento da parte della Federazione italiana di pasticceria, gelateria e cioccolateria guidata da Roberto Lestani. Torte, pièce artistiche er laboratori: a salire sul gradino più alto del podio l’istituto di Riolo Terme in provincia di Ravenna con il team composto da Alberto Leotta e Vittoria Falcone e un dolce intitolato ‘Mekong e ispirato al Vietnam’. Trenta le scuole partecipanti e oltre cento i concorrenti all’esame delle giuria di professionisti guidata dal campione del mondo, Matteo Cutolo. Ricordando sempre che bisogna credere in se stessi e valorizzare i giovani talenti, Maurizio Santilli, responsabile internazionale dei concorsi per la Federazione di pasticceria, ha ringraziato la preside Maria Chimisso e tutti coloro che hanno reso possibile un evento riuscito che ha valorizzato una scuola d’eccellenza per l’intero territorio ora alla ribalta nazionale anche nella rubrica Rai ‘Costume e società’.

Il servizio a partire dal minuto 4:16 è possibile visualizzarlo qui.

