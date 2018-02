‘HomeBound’. La mostra del molisano Nazario Graziano che segna il ritorno a casa

CAMPOBASSO. É stata inaugurata ieri, giovedì 22 febbraio, all’Università degli Studi del Molise, presso i locali dell’ARATRO, ‘HomeBound’, la mostra d’arte contemporanea di Nazario Graziano curata dal professore Lorenzo Canova e da Piernicola Maria DI Iorio.

Le opere all’interno della galleria costituiscono un percorso logico che affrontano diverse tematiche. Si parte con l’amore romantico e la riflessività, fino ad arrivare a lavori più freschi e ironici legati al suo primo periodo artistico.

“Il Titolo dell’ esposizione – afferma Graziano – si ispira al linguaggio che usavano i marinai anticamente per definire il ritorno a casa”.

L’illustratore, grafico e art director, nativo di Campobasso, ha lasciato il Capoluogo nel 2006 per continuare la sua carriera artistica fuori. In seguito, proprio come un antico marinaio, torna nei luoghi dei tempi passati dove tutto ha avuto inizio. Un mare di ricordi dove si intrecciano partenza e ritorno.

Le opere resteranno esposte fino al 19 Marzo presso il secondo Edificio Polifunzionale, nello spazio dedicato alle esposizioni di arte contemporanea “ARATRO”.

P.G.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp