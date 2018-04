Harakiri Campobasso, Agnone ko a Jesi. Risultati e classifica

Da mangiarsi le mani. A dir poco. Il Campobasso cade per la sesta volta consecutiva ma questa volta fa davvero rumore per il modo in cui è arrivato il ko: sullo 0-1 fino al 90’, nei minuti di recupero il Matelica riesce nell’impresa di pareggiare e di vincere una partita che sembrava ormai perduta. E invece, Del Duca si vede costretto ad atterrare l’attaccante avversario lanciato a rete e riceve il rosso. Dagli undici metri D’Appolonia non sbaglia. Poi la frittata finale: nell’ultimo assalto, la difesa rossoblù non spazza via la palla e si fa ‘uccellare’ da Gabbianelli che realizza dal limite capovolgendo la situazione che pareva volgere al sereno grazie alla rete realizzata nel primo tempo da Marzano. Prestazione buona dei Lupi che però devono fare i conti con una classifica che ora fa veramente paura.

Sconfitta dolorosa in trasferta anche per l’Olympia Agnonese, che in uno dei restanti scontri salvezza cede di misura la Jesina. Sotto di 2-0 nella prima frazione di gioco, la reazione dei granata nella ripresa con la rete che ha dimezzato lo svantaggio a firma di Santoro non è bastata a recuperare il risultato.

CL Squadra PT G V P S GF GS DR VC PC SC VF PF SF MI 1 Matelica 68 31 21 5 5 63 24 39 12 2 2 9 3 3 5 2 Vis Pesaro 67 31 21 4 6 54 25 29 11 2 3 10 2 3 4 3 Avezzano 55 31 14 13 4 48 26 22 8 6 1 6 7 3 -6 4 L’Aquila 51 31 14 9 8 52 34 18 10 4 1 4 5 7 -10 5 Vastese 50 31 15 5 11 51 43 8 10 1 5 5 4 6 -13 6 Pineto 50 31 13 11 7 45 37 8 9 4 3 4 7 4 -13 7 San Marino 48 31 14 6 11 41 30 11 4 3 9 10 3 2 -15 8 Francavilla calcio 47 31 12 11 8 43 34 9 4 6 5 8 5 3 -14 9 Sangiustese 45 31 12 9 10 34 36 -2 9 2 5 3 7 5 -18 10 Castelfidardo 43 31 12 7 12 40 48 -8 5 6 4 7 1 8 -18 11 Recanatese 37 31 10 7 14 38 40 -2 7 2 6 3 5 8 -24 12 Campobasso 36 31 10 10 11 35 37 -2 4 6 5 6 4 6 -21 13 Olympia Agnonese 34 31 9 7 15 25 33 -8 8 3 4 1 4 11 -27 14 San Nicolò 34 31 9 7 15 35 46 -11 3 3 9 6 4 6 -27 15 Jesina 33 31 8 9 14 29 41 -12 3 7 6 5 2 8 -30 16 Monticelli 27 31 4 15 12 23 37 -14 2 11 3 2 4 9 -36 17 Fabriano Cerreto 19 31 5 4 22 25 62 -37 3 1 11 2 3 11 -42 18 Nerostellati 16 31 3 7 21 18 66 -48 1 4 11 2 3 10 -47

