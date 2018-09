Guida in stato di ebbrezza, proseguono i controlli dei Carabinieri

CAMPOBASSO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso hanno denunciato in stato di libertà un uomo di Oratino (CB) per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di alcool.

L’uomo, che si trovava a bordo della propria autovettura è stato fermato dai carabinieri ad uno dei posti di controllo notturni, inizialmente sottoposto al controllo dei documenti di guida e di circolazione e successivamente anche al test etilometrico.

All’uomo di Oratino è stato riscontrato un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito per legge e per questo gli è stata ritirata la patente di guida. Il veicolo invece è stato affidato ad altra persona in qualità di custode.