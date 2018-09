Guida in stato di ebbrezza, denuncia e patente ritirata per un 39enne

CAMPOBASSO

Nell’ambito dell’attività di prevenzione generale dei Carabinieri di Campobasso , rafforzata in occasione del fine settimana, una particolare attenzione è stata posta al controllo della circolazione stradale per garantire l’adeguata cornice di sicurezza sulle principali arterie di scorrimento, ma anche nei centri abitati. E proprio durante il consueto servizio di controllo del territorio, i militari dell’Aliquota Radiomobile – durante la notte scorsa – hanno denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica un 39enne del luogo, in quanto fermato in Contrada Colle delle Api alla guida di un autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Di conseguenza, la patente di guida è stata ritirata e l’autovettura affidata ad un conoscente ritenuto idoneo a condurre il mezzo.