Griglia di raccolta d’acqua piovana in cattivo stato, pericolo per pedoni e automobilisti (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

La segnalazione arriva da un cittadino che lamenta il cattivo stato in cui versa la griglia di raccolta delle acqua che è posta in via Trotta. La griglia infatti, pericolosamente traballante, è diventata un rischio sia per i pedoni che per gli automobilisti.

“Sono circa 4 mesi che in via Trotta c’è una griglia per la raccolta dell’acqua piovana che sta letteralmente collassando e che costituisce un vero pericolo per la viabilità, – segnalano alla nostra redazione – le auto che la attraversano rischiano ogni volta di sprofondare. Sono state fatte le opportune denunce ai Vigili Urbani che gravitano nella zona di Via Gramsci che purtroppo però si sono limitati, tempo addietro, a mettere un nastro segnaletico che è durato 2 giorni”.