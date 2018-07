Grido d’allarme dei sindacati: la ripresa si sta bloccando di nuovo

Lavoro è la parola chiave per rilanciare questa regione. Ma anche la spesa dei fondi europei e la sanità hanno un’importanza vitale per far ripartire il Molise. E’ la ricetta di Cgil, Cisl e Uil che lunedì esporranno le proprie proposte al neo governatore della regione, al quale chiederanno di invertire subito la tendenza. Oggi le tre sigle confederali hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare i punti che ritengono fondamentali e sui quali chiederanno la sinergia con i vertici regionali.

“Il lavoro si crea anche utilizzando le risorse – ha rimarcato Giovanni Notaro della Cisl – e se non spendiamo non siamo credibili. Oggi registriamo che delle risorse europee disponibili abbiamo speso solo il 3% in 4 anni e questo è un fatto estremamente grave. E’ un grosso danno all’economia che va recuperato in fretta. Se la Regione non velocizza la spesa, non sta facendo il necessario per creare occupazione e per fare in modo che questa sia una regione che possa continuare ad esistere”.

