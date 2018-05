Greco (M5S) denuncia: al Cardarelli una tragedia sfiorata

“Una tragedia sfiorata” secondo il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco. Che ha raccontato quanto avvenuto nella giornata di venerdì presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso.

“Oggi (venerdì, ndr), insieme al collega e amico Angelo Primiani, abbiamo avuto l’ennesima prova dell’assurdo stato di impasse in cui versa la sanità molisana. Un uomo, con un versamento di sangue alla testa, è arrivato al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso (il principale ospedale in Molise). Ospedale sprovvisto di un reparto di neurochirurgia. A quel punto è partita la solita richiesta di trasferimento al Neuromed, la struttura convenzionata con la Regione per il trattamento delle patologie neurochirurgiche. Come spesso, troppo spesso accade, nell’istituto di Pozzilli non c’era posto. E non c’era posto nemmeno nei reparti di Rianimazione delle strutture contattate in questo, come in altri casi: San Giovanni Rotondo, Foggia, Pescara, Benevento, Teramo. Dopo 6 ore di attesa, l’anziana moglie dell’uomo, sfinita e colta dalla rassegnazione, ha firmato per riportare a casa il marito in condizioni gravissime. Lo denunciamo da anni: non è ammissibile che un cittadino non possa ricevere cure adeguate, a maggior ragione se in condizioni critiche. La Regione Molise ha il dovere di garantire almeno le condizioni minime sufficienti a tutelare la cittadinanza nei casi di emergenza. Ovunque, soprattutto nel nosocomio individuato come perno dell’intero Sistema Sanitario regionale.

Il Molise continua a vivere in una sorta di limbo. Da anni, ormai, si parla di fusione pubblico-privato in Sanità, ma non se ne conoscono i dettagli, né soprattutto la cittadinanza conosce e riconosce i benefici di questa riorganizzazione. In Molise, oramai, per alcune patologie non si ha certezza di cure immediate. Si può continuare solo a sperare e spesso, purtroppo, a morire.

Un ringraziamento speciale al personale Asrem che oggi (venerdì, ndr) ha salvato una vita.

Questa mattina (venerdì, ndr), nel Pronto Soccorso, abbiamo toccato con mano la sofferenza ma anche l’abnegazione degli operatori. Usciti dal Pronto Soccorso siamo andati negli uffici del Presidente Toma per parlargli dell’accaduto. Lui non c’era ma lo informeremo immediatamente e formalmente della questione. La vita dei cittadini – ha concluso Andrea Greco – non può aspettare la politica e certe cose non devono accadere. Mai”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp