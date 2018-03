Grave incidente sulla Fondovalle del Volturno, feriti in ospedale

Ultim’ora. Ore 17.45. Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla Strada Statale 158 (Fondovalle del Volturno), precisamente al chilometro 31.800 in agro del comune di Montaquila. Gli operatori del 118 in questi minuti stanno trasportando i feriti in ospedale. L’arteria è chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, Carabinieri di Venafro e Anas.

Ore 18.30. Circa un’ora fa si è verificato un incidente stradale a Ponte Cisterna, tra Colli al Volturno e Montaquila. Sono due le vetture coinvolte: un furgoncino con 7 passeggeri e una Lancia Ypsilon con solo il conducente a bordo. L’impatto è stato violento. Tutte le persone coinvolte sono state tempestivamente trasportate all’Ospedale Veneziale d’Isernia. Solo una donna, che era a bordo del furgoncino, sembra essere in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco, che hanno estratto i passeggeri dai veicoli, e personale Anas. Le auto incidentate sono state prelevate dal servizio di assistenza stradale Aci ‘Ricci’ di Roccaravindola.

Strada riaperta al traffico.

Seguono aggiornamenti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp