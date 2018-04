Incidente SS 647, tre feriti gravi tra cui una bimba di 7 anni (AGGIORNAMENTO E FOTO)

LUCITO. Un Lunedì dell’Angelo che poteva finire in tragedia per una famigliola di Benevento che questo pomeriggio, alle 16,30 circa, è stata coinvolta in un incidente stradale lungo la strada statale 647 (Bifernina), al km 36.600 circa, in agro di Lucito, nei pressi del bivio per Lucito-Castelmauro-Petrella Tifernina.

La famiglia composta da tre persone – un uomo di 42 anni, una donna di 36 e la figlioletta di appena 7 anni – viaggiava a bordo di una Yaris che improvvisamente è uscita fuori strada andando a sbattere violentemente contro un guardrail. Accorse, immediatamente, due ambulanze sul posto e per la 36enne è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarla dall’abitacolo, all’interno del quale era rimasta incastrata a seguito del forte impatto. Gli occupanti sono stati trasferiti in ospedale e le loro condizioni sembrano essere gravi. Sul luogo dell’incidente anche la Polstrada e i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e le cause all’origine dello stesso.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp