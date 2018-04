Grave incidente lungo SS 647, due le ambulanze sul posto

É notizia di pochi minuti fa di un incidente verificatosi lungo la strada statale 647, precisamente al km 36.600, in agro di Petrella Tifernina prima del bivio per Lucito. Due le ambulanze che stanno accorrendo sul posto, insieme ad alcuni tecnici dell’Anas, per passeggeri feriti e incastrati all’interno dell’abitacolo. Strada temporaneamente chiusa al traffico per lasciare via libera ai soccorsi.

Ore 17:08 (ultimo aggiornamento): il bilancio del sinistro, al momento, è di tre feriti gravi e nessun deceduto.

