Gratta e vinci fortunato a Campobasso, vinti 10 mila euro al “Bar Crigiu”

CAMPOBASSO

La dea bendata continua a baciare il capoluogo. Questa volta è toccato al ‘Bar dello sport Crigiu’ in via Ugo Petrella a Campobasso, dove il fortunato e anonimo giocatore, questo pomeriggio (alle 16,30), con un gratta e vinci da 10 euro ha vinto la bellezza di 10mila euro. Una super vincita non c’è che dire e a renderlo noto sono stati gli stessi titolari del bar che è anche centro scommesse, Christian De Simone e Michele De Simone, dove il fortunato cliente ha acquistato il biglietto vincente.