Goletta Verde, i risultati delle analisi: “2 punti su 3 in Molise fortemente inquinati”

Incresciosa la fotografia scattata da Legambiente sullo stato di salute delle coste e delle acque molisane. Il monitoraggio effettuato il 24 luglio scorso e presentato ogni anno in occasione della storica campagna Goletta Verde – realizzata anche grazie al sostegno del CONOU, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea (Consorzio nazionale riciclo e recupero imballaggi acciaio – ha restituito uno scenario tutt’altro che roseo. Nel dettaglio, due punti su tre in Molise risultano essere fortemente inquinati.

Oltre al tradizionale prelievo nei pressi della foce del fiume Biferno, “che ha confermato una situazione invariata rispetto agli anni scorsi a causa della presenza di scarichi non depurati o illegali – si legge nella nota di Legambiente – risultando “fortemente inquinato”, i tecnici di Goletta Verde hanno campionato tre punti in provincia di Campobasso, di cui due con valori oltre i limiti di legge: la spiaggia Fronte Rio Vivo e la foce del canale presso la rotatoria lungomare Cristoforo Colombo”. Sono questi i casi messi sotto accusa nei confronti dei quali saranno presentati degli esposti, al fine di superare le cronicità che in Molise vanno avanti da troppi anni.

“Il monitoraggio di Goletta Verde non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi regionali per porre rimedio all’inquinamento dei nostri mari – dichiara Manuela Cardarelli, presidente Legambiente Molise – Il problema della cattiva depurazione purtroppo rappresenta un costo elevato per le tasche degli ignari cittadini, visto che il nostro Paese è stato condannato a pagare all’Ue una multa da 25 milioni di euro, più ulteriori 30 milioni ogni sei mesi finché non si metterà in regola. Soldi che si sarebbero potuti spendere diversamente, per esempio per aprire nuovi cantieri per la depurazione e realizzare sistemi efficienti e moderni, creando nuovi posti di lavoro. Ecco perché è necessario, oltre che indagare per capire le cause che compromettono lo stato di salute delle nostre acque, anche agire concretamente. A tal proposito, abbiamo deciso di avviare un’azione giuridica presentando gli esposti alle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla legge sugli ecoreati. Purtroppo oltre ad essere un Paese profondamente segnato dalla mala depurazione – evidenzia il numero uno dell’associazione ambientalista – soprattutto nelle località costiere dove gli impianti, qualora presenti, sono sottodimensionati per sopportare il carico di liquami prodotti e scaricano in mare i liquidi fognari con conseguenze serissime in termini di contaminazione delle acque, il nostro territorio è assediato pure dai rifiuti plastici che finiscono in mare, dal cemento abusivo che non viene demolito, e dall’insensata corsa alle trivellazioni petrolifere al largo delle nostre coste. In particolare in Molise le fonti fossili coprono il 63,4% dei consumi totali regionali (Simeri GSE, 2015), contro il 36,6% da fonti rinnovabili. La produzione di petrolio, nel 2017, è stata pari a 170 mila tonnellate, il 4,1% della produzione nazionale, mentre quella di gas è stata di 72,6 milioni di Smc, pari a circa l’1,3% della produzione nazionale che, stando agli attuali consumi, coprirebbe lo 0,3% del fabbisogno del nostro Paese attraverso la produzione di olio e lo 0,1% con quella di gas. Numeri certamente poco incidenti ma che nei territori e nei mari interessati dai progetti di trivellazione portano a rischi ambientali importanti” (Leggi qui il dossier #NoOil Molise: bit.ly/2OpHxLV).

“Il cambio di rotta verso un futuro 100% rinnovabile rimarrà complesso e difficile se il nuovo Governo non si impegnerà con urgenza ad eliminare tutti i vantaggi di cui godono nel nostro Paese le compagnie petrolifere – dichiara Katiuscia Eroe, portavoce di Goletta Verde – Basti pensare che dal 2010 al 2017 le concessioni produttive di greggio in Molise hanno estratto in totale circa 1,5 milioni di tonnellate di greggio, di cui circa 472 mila (31,5%) sono risultate esenti dal pagamento delle royalties. Regali che rendono i nostri territori e i nostri mari un vero e proprio Texas petrolifero, dove gli interessi nel proseguimento alle attività petrolifere non si sono mai fermate. Sono almeno 5 le compagnie che hanno fatto richiesta di ricerca e prospezione per nuove aree, per 2.918,7 kmq per la terra ferma e 14.429,7 kmq in mare. Si tratta di numeri, raccontati nel dossier di Legambiente “No Oil, Molise” che tracciano bene non solo il ruolo, oggi ancora determinante delle fonti fossili anche a causa di politiche mancanti di sviluppo di un nuovo sistema energetico innovativo e rinnovabile, ma anche come le produzioni siano in costante riduzione da anni. Scegliere di continuare a produrre gas e petrolio non solo mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi climatici, ma anche quelli di sviluppo locale della Regione Molise, costretta a subire l’arroganza delle compagnie, ma anche la poca lungimiranza e la mancanza di coraggio dei Governi, che invece di investire su un nuovo modello energetico, continuano a supportare lo sviluppo di politiche energetiche dipendenti”.

