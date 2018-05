Gli studenti di Petacciato e San Giacomo con ABM per il controllo del fiume Biferno

Gli studenti delle classi quinte di Petacciato e San Giacomo sono stati protagonisti insieme alla Dottoressa Rosamaria Ricciardi, biologa ufficiale di Ambiente Basso Molise, del progetto di ricerca e studio del territorio grazie al quale è stato effettuato il controllo della qualità delle acque prelevate lungo il Biferno e precisamente nel tratto a valle della diga e fino al ponte dello Sceriffo in territorio di Larino. Purtroppo il tratto di fiume dove è stato effettuato il prelievo è risultato inquinato ma, il dato va verificato con ulteriori campionamenti. L’attività didattica che ABM progetta di svolgere nelle classi ha connotati ben precisi, caratteristici degli itinerari classici dell’educazione ambientale: operare su un problema concreto, vicino, rilevante e che fa parte della vita di ognuno di noi. Ambiente Basso Molise, in questo modo offre agli studenti, dentro e fuori della scuola, reali spazi di iniziativa e di azione per la collettività e per l’ambiente educandoli contemporaneamente alla partecipazione e alla cittadinanza attiva, al valore della condivisione, alla cultura della scelta critica e consapevole.Le azioni per l’ambiente educano al cambiamento e l’educazione al cambiamento passa attraverso l’esplorazione e il lavoro sul campo.

