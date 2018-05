Gli effetti della musica sui ragazzi

Di Angelo D’Amore

Al giorno d’oggi la musica è una delle colonne portanti della quotidianità dell’uomo. Questa si ascolta ovunque ci si trovi, dalla mattina quando ci alziamo per andare a lavoro in macchina, alla sera quando torniamo a casa e sentiamo la radio a quando usciamo ed andiamo nei locali a divertirci.

Prima la musica si ascoltava nel tempo libero e solamente per scopi puntati al divertimento, oggi è diventata uno stile di vita. I cantanti non sono più riconosciuti per il loro talento, ma per lo stile sfrenato ed eccessivo che conducono, e questo modo di vivere piace ai ragazzi a tal punto da sognare di diventare come i loro idoli.

Molti di questi personaggi nelle loro canzoni parlano di moda, di divertimento e talvolta incitano gli ascoltatori ad entrare nel mondo dello stravagante e dell'eccessivo, contagiando non solo lo stile di vestire dei ragazzi, ma anche il loro stile di vita ed il loro modo di vedere le cose.