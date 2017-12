Gli auguri ai nostri fedelissimi lettori di un nuovo anno di Molise insieme…

Questo 2017 è stato un anno ricco di fatti, avvenimenti, appuntamenti e soprattutto di soddisfazioni per il nostro giornale sia cartaceo e sia web. Siete stati in tanti a leggerci e seguirci. Vi abbiamo raccontato la quotidianità di questa piccola regione dai piccoli comuni dell’hinterland alle città, con uno sguardo al Nazionale in modo da stare sempre ‘sul pezzo’. Politica, cultura, economia, cronaca, sport, di tutto e di più è successo in Molise e noi non abbiamo mancato di farvelo sapere sempre con professionalità, completezza e trasparenza. Quella del ‘Quotidiano del Molise’ è una realtà editoriale storica ma in continua crescita che non mancherà di stupirvi con ancora tante novità che vi attenderanno in edicola e sul web anche per questo 2018.

A tutti voi, fedelissimi lettori, va il nostro grazie per la fiducia che in tanti continuate a riservarci e i nostri più cari auguri di un sereno anno nuovo, dandovi appuntamento al 2 gennaio 2018 in edicola per iniziare a leggere altri 365 giorni di Molise insieme.

Buon 2018!

La Redazione

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp