Gli aforismi sulla politica, perché la cultura non è mai troppa

L’estate deve essere anche spensieratezza perché non si può sempre solo piangere o combattere. E’ in quest’ottica che tratterò di qualcosa suscettibile di continuo sviluppo: gli aforismi sulla politica.

Questi, se non servono a modificarne l’azione, quantomeno sono utili a far conoscere al popolino quali sono le stupide ma proficue armi utilizzate da chi ci governa o ci vorrebbe governare. Nulla di male perché, da che mondo è mondo, piaccia o nò, questo è il modo di applicare la supremazia dell’uomo sull’uomo. Tutto di abominevole e rivoltante, nel caso in cui si pensi di essere unicamente depositari di tali “fortune”, per poter poi credere, da una parte, di approfittarne sul prossimo, dall’altra di farsi passare per Santi.

Gli aforismi, sono un’arma efficace perché colpiscono e fanno male, ma i bersagli generalmente o non sentono il dolore inflitto, o, più verosimilmente fanno finta di niente, in attesa di ripagare chi ha colpito con la stessa moneta, se non peggio. Si possono trovare aforismi, in questo caso sulla politica, leggendo libri o scrutando la rete e chi già ha provveduto a compilare raccolte, sia pur in maniera estremamente parziale di queste armi, utili a maggioranza ed opposizione per scannarsi e poi prendersela con il popolo che come sempre ne paga le spese in tutti i sensi. E’ istruttivo leggere tali brevi frasi, sempre che non si abbia voglia, come succede generalmente all’italiano medio di oziare per poi piangere e demandare i suoi problemi a chi possa risolverli senza far stancare chi, di rimando, ha così ottenuta l’ennesima occasione per lamentarsi e riavviare il circolo vizioso.

Ricordando che nessuno, (che che se ne dica), fa niente per niente, dopo aver letto quanto consigliato, con il sorriso sulle labbra, non resta che trarne le giuste conseguenze e godersi la Vita.

Vittorio Venditti

