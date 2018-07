Giustizia, c’è chi ancora ci crede

Quante volte si è parlato di Giustizia non ricevuta? In molti, per quanto è accaduto loro in tema, potrebbero scrivere voluminosi tomi e trasformare tal disgrazia in pingue fonte di reddito, ma la dignità di questi cittadini, molto spesso suggerisce loro di preferire a tal facile guadagno, lavorare per raggiungere lo scopo appena citato, pur volendo torcere il collo a gente che nonostante i misfatti compiuti, resta beatamente al suo posto perché protetta da Leggi nate per preservare i giudici da condizionamenti e diventate con il tempo privilegi goduti da incompetenti che diversamente sarebbero costretti a ricorrere alla Caritas per il loro più elementare sostentamento, in quanto ridotti sul lastrico dai risarcimenti che sarebbero obbligati a rifondere a chi, per loro incapacità, ha patite le più disparate forme di mala giustizia.

“Prima pagina venti notizie, ventuno ingiustizie e lo Stato che fa? Si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità”, questa è la grandissima performance in tema, proposta dal grande Faber nella canzone tratta dall’album “nuvole”, dal titolo “Don Raffaè”. Di seguito invece, una fra le tante notizie che concorrono a riempire il faldone di vergogna che non verrà letto mai da alcun giudice serio, nota che è stata riportata sugli organi di stampa nei mesi scorsi: “In cella ma non era colpevole: niente risarcimento”.

Reagire in maniera diversa da quanto proposto da Fabrizio De André, porterebbe davvero a commettere qualche reato per poi doversi difendere in tribunale, attaccando e distruggendo gli obiettivi malsani che sono origine di cotanta indignazione senza pietà alcuna. Come esposto nel titolo però, esiste la possibilità di credere in maniera caparbia nella giustizia che prima o poi farà il suo corso, nonostante tutto. Da ciò nasce la convinzione che comunque si arrivi, sia pur metaforicamente, a torcere il collo a chi si crede talmente onnipotente da pensare di poter gestire il falso per far del male a chi vive onestamente, in maniera da restituire giustizia a quest’ultima categoria di cittadini, rispettosa della giustizia per l’appunto, arrivando così a prevenire azioni egualmente o forse più dirompenti dell’operare di truffatori che ancora non si rendono conto di non essere loro ad avere l’ultima parola.

Vittorio Venditti

