Giuseppe Cederna di scena al Teatro del Loto con ‘Da questa parte del mare’

FERRAZZANO. Domani, lunedì 26 febbraio, alle 20,30, al Teatro del Loto di Ferrazzano andrà in scena ‘Da questa parte del mare’ con l’attore romano Giuseppe Cederna, per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo tratto dal romanzo postumo di Gianmaria Testa. Il cantautore e anche scrittore scomparso prematuramente racconta, senza retorica e con sguardo sensato, il tema delle migrazioni spontanee che fa da sfondo alle storie di uomini e di donne: di Babasunde che ha perso il suo nome, di Rrock Jakaj, violinista di Scutari e di Tinochika che si è aggrappato con tutto se stesso allo sguardo di una donna.

Biglietti:

Intero euro 22,00

ridotto euro 20,00 (soggetti in convenzione, under 25, over 65, studenti unimol)

É possibile acquistare il biglietto in prevendita presso Libreria Mondadori – Via Pietrunti, Campobasso, Associazione musicale ” Il pentagramma”- Bojano e Casartigiani Termoli al prezzo di 2,00 euro in meno, sia su quello intero e sia sul ridotto.

Inoltre il Loto è struttura accreditata per l’utilizzo del bonus riservato ai Docenti (Carta Docente).

possibile usufruire del ‘servizio bla bla Loto’, il trasporto in auto sino al Teatro al costo di euro 2,00 che si attiverà con un minimo 4 adesioni. (Per Info e prenotazioni: 333-1852262/392-3397154)

Per ulteriori informazioni inerenti lo spettacolo:

+39.335454456 – +39.3333300850 – fax 0874.418533

mail:direzioneartistica@teatrodelloto.it – info@teatrodelloto.it

www.teatrodelloto.it

