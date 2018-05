Giunta Toma, ufficializzati i quattro assessori

É stato sottoscritto il decreto di nomina n.53 del 15 maggio dell’Esecutivo del nuovo governo Regionale. Sfumata l’intenzione iniziale del Governatore di una cosiddetta ‘composizione ristretta’ a tre. Sono quattro, infatti, gli assessori nominati e non è esclusa la presenza di un quinto che probabilmente si conoscerà già domani insieme al nome del sottosegretario.

Forza Italia guadagna ben due assessori Nicola Cavaliere e Roberto Di Baggio, Vincenzo Cotugno per Orgoglio Molise e Vincenzo Niro dei Popolari per l’Italia.

Per il quinto assessore il nome resta quello di Aida Romagnuolo, in quota Lega, al posto della quale in Consiglio potrebbe subentrare il giovane Domenico Ciccarella.

In virtù delle nomine in giunta entrano a far parte del consiglio Paola Matteo (Orgoglio Molise), Massimiliano Scarabeo e Nico Romagnuolo (FI) e Antonio Tedeschi (Popolari per l’Italia).

La nomina dell’Esecutivo è stata effettuata con il vecchio Statuto Regionale mentre con il nuovo, che entrerà in vigore dalla mezzanotte di oggi, potrebbe essere nominato il quinto assessore e la nuova figura del sottosegretario alla presidenza.

Prime ipotesi sono state formulate anche con riferimento alle presidenze di Commissione. Andrea di Lucente (Popolari per l’Italia) sarebbe a capo della prima, Armandino D’Egidio (FI) della seconda e la quarta spetterebbe a Filomena Calenda (Lega).

