Giunta regionale, malumori nel centrodestra

“Annaelsa Tartaglione sta facendo la parte di chi ha vinto da sola le elezioni, ma non è così”: mal di pancia e malumore all’interno della coalizione di Centrodestra per quello che viene definito uno squilibrio, nella distribuzione delle deleghe in favore di Forza Italia, voluto da chi rappresenta solo una parte dell’alleanza che ha vinto le elezioni. In particolare, gli strali dei malpancisti vengono scagliati contro la giovane coordinatrice di Forza Italia che, pur non essendo stata eletta in Molise – affermano i contestatori – sembra pretendere di volere e comandare tutto lei, anche se non è così. Sembrerebbero cose normali, contrasti che scoppiano quando si distribuiscono cariche e incarichi, ma esponenti di Orgoglio Molise, Popolari per l’Italia e Fratelli d’Italia non nascondono certo la loro amarezza, prendendo di mira la Tartaglione. A Toma tocca la parte più delicata, quella di rimettere la pace tra gli alleati per partire col piede giusto.

