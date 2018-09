Giornate Europee del Patrimonio, gli eventi in programma all’Archivio di Stato

CAMPOBASSO

Per le Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Campobasso ha organizzato alcuni appuntamenti interessanti e curiosi. Il primo è relativo a una mostra di documenti d’archivio e fotografie inerenti al Pesce nella storia e nella tradizione culinaria in Molise. Il secondo incontro culturale dedicato al cibo intitolato Dalle Carte alla tavola: il pesce, che si terrà domani, venerdì 21 settembre, a partire dalle ore 17 presso la sede dell’Istituto di via Orefici, 43, a Campobasso. L’incontro rientra nella serie di iniziative che l’Archivio sta organizzando per celebrare il “2018 Anno del cibo italiano”. Gli interventi in programma sono a cura di Antonietta Verdone, direttore dell’Archivio di Stato di Campobasso che introdurrà i lavori; Maria Giagnacovo e Marco Petrella, (Unimol): Il pesce fuor d’acqua. Itinerari e culture del pesce in Molise tra Sette e Ottocento; Giampaolo Colavita (Unimol): Il pesce in barile; Marco Tagliaferri, Presidente dell’Associazione culturale “I borghi della Salute”: Il pesce tra il nutrire e la salute; Walter Santoro, Presidente dell’Associazione culturale “Opificio Culturale”: I pesci non gridano (Divagazioni satirico-culturali nella terra dei MoLLisani). Apertura straordinaria dell’istituto nei giorni di sabato e domenica dalle 9,00 alle 13,00 durante le quali si svolgeranno visite guidate alla mostra, ai vari settori dell’Istituto, nonché ai laboratori di digitalizzazione e restauro dei documenti antichi.