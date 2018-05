Giornata internazionale delle api all’Agrimercato di Campagna Amica

Your browser does not support the video tag.

CAMPOBASSO. Si è svolta oggi all’ Agrimercato di Campagna Amica una grande festa per grandi e piccini con il fine di far conoscere l’importanza delle api, infaticabili insetti che regalano il prezioso nettare ricco di sostanze nutritive, importantissimo per l’alimentazione. La Giornata internazionale delle api, istituita dall’Onu, si è aperta con i saluti del direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese, cui è seguito l’intervento della titolare dell’azienda apistica “Apinfiore”, Giovanna Cuomo.

L’apicoltrice ha spiegato e dimostrato praticamente come dal lavoro delle api l’apicoltore ricava l’ottimo miele che fa la gioia del palato di grandi e piccoli. Così i tanti bambini della scuola elementare Nina Guerrizio del capoluogo molisano hanno avuto modo di assistere a qualcosa di inusuale: la smielatura in diretta. Affascinati dalle varie fasi del lavoro dell’apicoltore, gli alunni hanno anche avuto modo di assaggiare l’ottimo miele a km zero e vedere da vicino le api, custodite in una teca di vetro, mentre lavorano per riporre il miele nelle loro cellette. Una grande festa che per i piccoli e le loro insegnanti si è conclusa con la vista all’Agrimercato.

Il programma della giornata proseguirà nel pomeriggio, quando, a partire dalle ore 16,00, prenderanno il via i laboratori sensoriali per imparare a conoscere e gustare gli ottimi mieli molisani cui ci si potrà iscrivere anche prima dell’inizio degli stessi. In serata, infine, a partire dalle ore 18.00, tutti potranno gustare i taglieri di formaggi conditi con miele, accompagnati dall’originalissima birra artigianale al miele prodotta dal birrificio “Catrocca” di Cercemaggiore.

