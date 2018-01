Giornata della Memoria, monologo teatrale allo Scientifico di Riccia

Non solo per commemorare, ma per capire. Con questi intenti l’Amministrazione comunale di Riccia, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” e la Pro Loco del comune, hanno stabilito di organizzare una manifestazione pubblica in occasione della Giornata della Memoria.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale designata da una risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare le vittime dell’Olocausto ed è celebrata il 27 Gennaio di ogni anno; la data è simbolica ed stata scelta perché in quel giorno, nel 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.

La Giornata sarà tenuta presso la sede del Liceo Scientifico e vedrà la messa in scena del monologo teatrale “’La Vendetta è il Racconto” scritto da Adelchi Battista e recitato da Marco Caldoro. Il monologo ripercorre uno degli episodi più oscuri e drammatici dell’occupazione di Roma da parte dei tedeschi durante la guerra: l’attentato di Via Rasella del 23 marzo 1944 e la conseguente rappresaglia che massacrò 335 civili alle Fosse Ardeatine. Con l’aiuto di materiali audiovisivi d’epoca e di interviste ad alcuni protagonisti, si tenta un’operazione di memoria condivisa, cercando di far rivivere il periodo e le sensazioni di chi c’era, l’aria difficile che tirava su Roma, le angosce della popolazione, il rastrellamento del ghetto ebraico, una rappresentazione che attraverso la puntuale ricostruzione storica narra i fatti, senza volere giustificare una parte o l’altra, ma semplicemente per fare meglio comprendere quegli eventi.

