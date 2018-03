Giornalisti in erba. ‘INrg’ e ‘D’Ovidio News’ premiati dall’Odg Nazionale

Riconoscimento di prestigio dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti per il giornale scolastico ‘INrg’. Il gruppo di lavoro “Il Giornale e i Giornalismi nelle Scuole”, coordinato dal consigliere nazionale Paolo Pirovano, ha conferito alla testata del Majorana-Fascitelli un premio nell’ambito del XV Concorso Nazionale “Fare il giornale nelle scuole”. Per INrg si tratta del terzo premio nazionale. Il giornale scolastico ha già ottenuto riconoscimenti nell’ambito del XVII concorso nazionale “Il miglior giornalino scolastico” premio Carmine Scianguetta, e il premio nazionale “Giornalista per un giorno 2018” dell’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico. Il Dirigente scolastico Carmelina di Nezza ha espresso grande soddisfazione e apprezzamento per il lavoro svolto e per i prestigiosi traguardi raggiunti. Compiacimento anche tra i docenti che coordinano il progetto (il prof giornalista Massimo Campanella, Claudia Buzzelli, Rita De Simone) e tra gli studenti che hanno partecipato alla redazione dei tre strepitosi numeri.

Oltre al ‘Majorana-Fascitelli’ di Isernia premiato anche ‘l’Istituto Comprensivo D’Ovidio’ di Campobasso. Infatti, grande soddisfazione è stata espressa dal Dirigente scolastico, Luigi Confessore, per l’ottimo risultato raggiunto dal giornale d’istituto ‘D’Ovidio News’. É il secondo anno consecutivo che la scuola viene premiata dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. La redazione del ‘D’Ovidio News’ è formata dagli alunni delle tre classi della scuola secondaria di I grado e dai più piccoli delle classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto, coordinati dalle docenti Donatella Lettino e Paola Mariano. I giornalisti in erba guidati dalle pubbliciste Annamaria Fazioli e Mariantonietta Finella, durante lo scorso anno scolastico, hanno realizzato quattro numeri del periodico ricchi di approfondimenti e interviste, avvicinandosi con impegno e grande interesse a temi di attualità e avvenimenti del proprio territorio. senza cedere a facili entusiasmi.

La cerimonia di consegna dell’ambito riconoscimento ad entrambe le scuole si terrà a Cesena il 5 aprile prossimo. Soddisfazione è stata espressa anche dai consiglieri nazionali Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone, dalla presidente Pina Petta e dall’Ordine Regionale dei Giornalisti del Molise.

