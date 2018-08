Giochi a villa Musenga, un bene da proteggere ma l’inciviltà domina (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO. “L’area giochi di Villa Musenga non esiste più”, così scrive sconsolato e indignato un nostro affezionato lettore. “Stamane mi sono recato presso l’ex villa dei Cannoni per portare la mia nipotina a giocare e ho trovato ancora una volta uno scempio. Altalene divelte, scivoli sporchi, strutture ludiche in parte distrutte e quindi non più fruibili, comprese quelle per disabili. Uno scenario indegno per una città che sbandiera ai quattro venti di definirsi civile”. Ricordiamo che l’amministrazione per ben due volte ha provveduto a risistemare l’area sostituendo i giochi rotti con altri nuovi. “Non capisco che sfizio si trovi a deturpare uno dei punti più gettonati della città, l’unico tra l’altro situato in centro e interamente dedicato ai bimbi. L’inciviltà dei campobassani credo sia ormai giunta a livelli inverosimili e pertanto sarebbe opportuno forse – suggerisce ancora il nostro lettore nella sua segnalazione – di custodire meglio l’area e magari multare chi fa un uso improprio delle giostrine che al momento rappresentano piuttosto un pericolo per loro anzichè un luogo in cui divertirsi”.

