Gildone conferisce cittadinanza onoraria a ministro irlandese

Il Ministro per le Politiche Giovanili dell’Irlanda, Katherine Zappone, sbarca in Molise per ricevere la cittadinanza onoraria gildonese. Una grande festa accoglierà l’ospite internazionale il 16 marzo prossimo in piazza Largo Vittorio, alle ore 12.30 a Gildone.

La cosiddetta ‘Molisirish’ nasce dal legame che il ministro per l’infanzia e la gioventù irlandese ha con il piccolo borgo che ha dato i natali ai suoi nonni, Angelo e Maria, poi emigrati in America intorno alla fine del secolo scorso.

L’impegno di Katherine Zappone in Irlanda è stato ridurre la povertà e raggiungere una maggiore uguaglianza per donne, disabili e genitori singoli.

Il ministro irlandese coglierà l’occasione anche di visitare il paese e i luoghi di appartenenza della sua famiglia.

