Gentiloni in Molise per tirare volata a Veneziale: “Dalle elezioni del 22 deve partire messaggio chiaro”

CAMPOBASSO. Il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, atteso a Campobasso quest’oggi, è giunto nel tardo pomeriggio nel capoluogo a sostegno del candidato presidente del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, Carlo Veneziale. Gremita la sala convegni del Centrum Palace che ha accolto l’esponente di spicco del Partito Democratico. “C’è una certa attesa per le elezioni in Molise. Dalle elezioni del 22 aprile deve partire un messaggio forte e chiaro per Roma”, ha detto Gentiloni nel corso del suo intervento davanti ad esponenti e candidati dem.

L’articolo integrale sull’edizione cartacea de ‘Il Quotidiano del Molise’ in edicola domani.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp