Genitori in rivolta sulla questione dei pediatri con le liste sature a Termoli, l’intervista ad una mamma

Pediatri con le liste in esubero a Termoli. Una questione che è divenuta un problema per i genitori che si ritrovano a non poter portare il secondogenito dallo stesso medico curante del primo perché saturo di pazienti.

Fino a poco tempo fa, infatti, i genitori facevano appello al ricongiungimento familiare, per cui il secondo nato veniva assistito dallo stesso pediatra che aveva già in cura il fratellino o la sorellina. Ora i neonati non hanno più possibilità di essere curati dallo stesso pediatra se non a pagamento. Certo è che sarebbe comunque garantita la figura del pediatra ma il nocciolo della questione è proprio che non sarebbe lo stesso medico a seguire più figli. Per questo motivo un nutrito gruppo di mamme termolesi si sta mobilitando per far sentire la propria voce.