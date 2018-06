‘Gay Pride’, la Commissione Cultura dice sì al patrocinio

CAMPOBASSO. Un pomeriggio di lunghe riflessioni ma soprattutto di tensioni e richieste di chiarimenti. La Commissione Cultura, presieduta da Giovanna Viola, si è riunita oggi pomeriggio per decidere se concedere o meno il patrocinio del Comune al Gay Pride che si terrà, per la prima volta, a Campobasso il 28 luglio. Ok giunto pochi minuti fa, tra mille polemiche. La Commissione, iniziata alle 18, è stata dapprima sospesa (per la richiesta di rileggere il verbale della seduta precedente che, però, non era stato preparato), poi ripresa, fino alla fumata bianca delle 20,30, che ha sancito il sì al patrocinio con 3 si (Viola, Felice, Sanginario), 2 no (Cancellario, Tramontano), 1 astenuto (Di Renzo). Columbro, esponente di maggioranza, ha lasciato la seduta anzitempo. Subito dopo il gong – con votazione favorevole alla maggioranza – Pilone (Dp) ha attaccato i pentastellati. “Il M5S – il suo attacco – si è dimostrato costola della sinistra per giungere al sì”. Prima ondata di polemiche che proseguiranno. C’è da giurarci.

